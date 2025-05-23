 ترامب يبدي رغبته في فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 3:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترامب يبدي رغبته في فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 3:06 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 3:06 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، بسبب تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين.

 


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