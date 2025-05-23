ترامب يبدي رغبته في فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، بسبب تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين.