ترامب يبدي رغبته في فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، بسبب تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين.