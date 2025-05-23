 إصابة 12 شخصا بجروح في هجوم بمحطة قطار هامبورج - بوابة الشروق
الجمعة 23 مايو 2025 9:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 12 شخصا بجروح في هجوم بمحطة قطار هامبورج

هامبورج - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 8:36 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 8:54 م

أفادت خدمات الطوارئ بإصابة 6 أشخاص بجروح مهددة للحياة في هجوم بسكين في محطة القطار المركزية في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين في الحادث.

 

 

 

 

 

 

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