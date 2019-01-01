وزير الصحة السعودي: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عاما

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كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربعية اليوم الثلاثاء عن أن حج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح، إن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة وللحجر المنزلي بعد أداء المناسك.

وشدد وزير الصحة السعودي عن وضع "خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام"، مشيرا إلى "تجهيز مستشفى متكامل لأي طارئ في الحج".

وكشف وزير الحج والعمرة السعودي عن أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، مؤكدا أن "فريضة الحج ستكون آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

وأشار إلى "تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الحج، وتجنب الحشود الكبيرة".