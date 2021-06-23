جوتيريش: الانتخابات في ليبيا تواجه خطرا

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الانتخابات المقررة في كل أنحاء ليبيا التي تعصف بها الحرب في 24 ديسمبر في خطر.

وقال جوتيريش في خطاب عبر الفيديو في بداية المؤتمر الثاني بشأن ليبيا في برلين اليوم الأربعاء إنه من أجل تحقيق هذا الهدف، من الضروري القيام بـ"عمل فوري" من جانب الحكومة الانتقالية في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا.

وتابع أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف، أحث مجلس النوب الليبي على توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وتبنى التشريع اللازم".

وقال "كما أحث السلطة التنفيذية المؤقتة على تقديم الدعم، بما في ذلك الموارد المادية، للجنة الانتخابية الوطنية العليا".

وأكد جوتيريش أن "الانتخابات الوطنية يجب أن تمثل فرصة للوحدة. كل الليبين، ومن بينهم النساء، والشباب والنازحين داخليا، يجب أن يتمكنوا من المشاركة بحرية في الانتخابات في 24 ديسمبر، وكذلك المرشحين والناخبين".

وأضاف "لا يجب أن يكون هناك مكان للتحريض على العنف والمضايقات وخطاب الكراهية في العملية الانتخابية".