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تفعيل قيود كورونا في عاصمة نيوزيلندا بسبب مصاب بالفيروس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 7:58 ص

وُضعت عاصمة نيوزيلندا تحت قيود فيروس كورونا بعد أن ثبت أن أحد الزوار الأستراليين مصاب بالفيروس.

وتم إبلاغ مسؤولى الصحة ليل الثلاثاء/الأربعاء بأن رجلا أستراليا أمضى ثلاثة أيام في نيوزيلندا قبل أن تظهر نتيجة الفحص بعد عودته إلى سيدنى.

وأعلن وزير شؤون الاستجابة لكورونا كريس هيبكنز اليوم الأربعاء أن سكان ولينجتون سيواجهون الآن قيودا بدءا من مساء الاربعاء (0600 بتوقيت جرينتش).

وقال هيبكنز إن القيود "ليست إغلاقا" ولكنها تدابير احترازية "لكسر السلسلة المحتملة لانتقال العدوى".

وأضاف: "أولا وقبل كل شىء نريد ضمان عدم تعرض النيوزيلنديين دون داع لكوفيد - 19 " .

وذكرت السلطات الصحية النيوزيلندية أن الرجل الأسترالى الذي زار نيوزيلندا يعمل في منشأة للرعاية الصحية فى بوندي جانكشن.

وسجلت نيوزيلندا إجمالا 2367 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 26 حالة وفاة.


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