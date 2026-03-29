إسبانيا تدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن منع إسرائيل بطريرك القدس للاتين من الوصول إلى كنيسة القيامة من دون سبب للاحتفال بقداس أحد الشعانين يشكل "هجوما غير مبرر على الحرية الدينية".

وكتب سانشيز على منصة إكس: «باسم الحكومة الإسبانية، ندين هذا الهجوم غير المبرر على الحرية الدينية، ونطالب إسرائيل باحترام تنوع الأديان والقانون الدولي. لأن التعايش مستحيل من دون تسامح».

وكانت إسرائيل منعت بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، الأحد من دخول كنيسة القيامة في القدس للاحتفال بقداس الشعانين.

وذكرت بطريركية اللاتين في بيان: "هذا الصباح، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو من دخول الكنيسة في القدس وذلك أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".

وأضافت: "نتيجة لذلك، وللمرة الأولى منذ قرون، مُنع رؤساء الكنيسة من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".

ووصف البيان الواقعة بأنها "سابقة خطيرة، تتجاهل مشاعر مليارات الأشخاص حول العالم الذين يتجهون بأنظارهم إلى القدس خلال هذا الأسبوع".

ويحيي قداس وزياح أحد الشعانين ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس قبل أيام من صلبه وقيامته، وفقًا للأناجيل.