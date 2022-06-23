تركيا تعلن رفع التمثيل مع إسرائيل إلى مستوى السفراء

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن تركيا وإسرائيل بدأتا العمل على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء.



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد الذي زار اليوم الخميس أنقرة، إن البلدين على اتصال وثيق فيما يتعلق بالتهديدات التي تمس الإسرائيليين في تركيا.



خلال المؤتمر قدم لابيد الشكر لأنقرة على مساعدتها في "إحباط مؤامرة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول"، مؤكداً أن "الجهود لا تزال جارية في هذا الصدد".



جاء ذلك بعد ساعات قليلة على إعلان السلطات التركية القبض على خلية إرهابية ضمت 5 إيرانيين، خططت لخطف واستهداف سياح إسرائيليين على الأراضي التركية، لاسيما في اسطنبول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.