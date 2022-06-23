إيطاليا تقبض على مزوري هُويات على صلة بهجوم برلين 2016

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم مزورو وثائق في منطقة نابولي عقب تحقيق في خلفية مهاجم سوق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين أنيس العمري.

وقالت شرطة نابولي اليوم الخميس، إن المشتبه فيهم وهم من الدول الأفريقية: غانا والسنغال وغينيا، متهمون بتزوير جوازات سفر إيطالية والمساعدة في الهجرة غير الشرعية والتحريض عليها.

وأُلقي القبض على مشتبه فيه رابع في مدينة روتردام الهولندية بناء على مذكرة اعتقال أوروبية.

وبحسب المحققين، جرى تعقب المشتبه فيهم من خلال تحقيقات تم إطلاقها بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه التونسي أنيس العمري على سوق منتجات عيد الميلاد في برلين في 2016 وهو ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت الشرطة إن المحققين انتبهوا لشركتي طباعة في نابولي كانتا تنتجان وثائق مزورة عندما تبين أن العمري كان أحد "المستفيدين" بعملياتهما.

وقالت السلطات في وقت سابق إن العمري استخدم أوراق هوية مزورة للتنقل عبر أوروبا.

يأتي هذا في إطار عملية أكبر تستهدف المنظمات الإجرامية التي تم فيها القبض على ما إجماليه 19 شخصا وتنفيذ مئة عملية تفتيش في إيطاليا.