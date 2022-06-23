رئيس ليتوانيا: روسيا تتصرف بشكل غير متناسب بشأن كالينينجراد

قال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، إن بلاده لا تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجيب كالينينجراد الروسي.



وقال ناوسيدا في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرج للأنباء إنها "ليست قضية ثنائية" بين ليتوانيا وروسيا.



وقال إن تطبيق العقوبات "خلق بالطبع بعض التوتر بين ليتوانيا وروسيا".



وقال ناوسيدا إن "روسيا تتصرف بشكل غير متناسب، وتحاول استغلال هذه الفرصة لتضخيم الفقاعة الدعائية".



كما أكد: "ليس هناك أي مانع. هناك تنقل بشكل حر تماما"، وذلك فيما يتعلق بالركاب والسلع غير الخاضعة لعقوبات، إذ يمكن نقلها بكل حرية.



وقال إن السلع التي تطالها العقوبات تشمل الحديد وخام الحديد والصلب، وبعض السلع الفاخرة.



وقال: "اعتدنا التلاعب والتضليل والتهديد" من قبل روسيا، ووجود "جار خطير للغاية".



وسبق لمسؤولين روس أن هددوا بإجراءات "عملية" للرد على قيام ليتوانيا بتطبيق حظر على عبور سلع، خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى منطقة كالينينجراد الروسية على بحر البلطيق، والواقعة بين بولندا وليتوانيا العضوين بالاتحاد.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتوقع ردا "ليس دبلوماسيا وإنما سيكون عمليا" إذا لم يتم رفع هذه التدابير في القريب العاجل.