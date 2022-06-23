بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة نجيب ميقاتي.

ويلتقي الرئيس عون الكتل النيابية والنواب المستقلين، حيث يقوم النواب خلال لقائهم رئيس الجمهورية بتسمية الشخصية التي يرغبون أن يتم تكليفها بتشكيل حكومة جديدة.

وتنتهي الاستشارات النيابية في وقت لاحق اليوم وبعدها يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم يستدعى عون من حاز على العدد الأكبر من أصوات النواب ويتم إبلاغه بالتكليف.

وبرز مرشحان للتكليف بتشكيل حكومة جديدة هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والدبلوماسي نواف سلام.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي قد أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي.