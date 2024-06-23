نوران جوهر تهزم تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجت نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني الأول للإسكواش ونجمة نادي بالم هيلز، بلقب بطولة العظماء الثمانية، والتي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 225 آلف دولار.

وحققت نوران اللقب بعد فوزها على زميلتها في المنتخب ونجمة نادي سبورتنج نور الشربيني بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "7-11، 11-2، 11-9، 11-10"، في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

وبهذا الفوز نجحت نوران جوهر في أن تصبح أول لاعبة في التاريخ تتوج بلقب هذه البطولة في 3 نسخ حيث حصلت على اللقب أعوام "2021-2023-2024".

الجدير بالذكر، أن نوران جوهر توجت مؤخرًا بلقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخها في البطولة التي استضافتها مصر مايو الماضي.