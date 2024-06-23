 كندة علوش تكشف عن إصابتها بالسرطان: تعرضت للتنمر بسبب صورتي وقت الكيماوي - بوابة الشروق
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كندة علوش تكشف عن إصابتها بالسرطان: تعرضت للتنمر بسبب صورتي وقت الكيماوي

أحمد علاء
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 12:18 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 12:18 ص

كشفت الفنانة كندة علوش، عن تعرضها للتنمر بسبب صورة لها في وقت كانت مصابة بالسرطان وكانت تحصل على علاج كيماوي مكثف، مؤكدة أن علاجها لا يزال مستمرا.

وقالت خلال مقابلة مع «بودكاست منى الشاذلي»، إنها التقطت الصورة خلال أحد المصايف، وعلق الكثيرون على الصورة على شكلها ووزنها ووصل الأمر إلى حد التنمر، وتلقت كلمات قاسية.

وأضافت أن البعض طالبها في ذلك الوقت بتوضيح الأمر والإعلان عن أنها كانت مصابة بالسرطان، لكنها رفضت الأمر لأنها لا تقبل أن يتغير مسار حياتها بسبب تعليقات من قِبل بعض الأشخاص.

وأشارت إلى أنها كانت تعتبر الإعلان في ذلك الوقت غير مناسب، لافتة إلى أنها لم تنتهِ حتى الآن من علاجها من السرطان.

ونوهت بأن تعلمت أمورا كثيرة من هذه التجربة، بينها التوقف عن استسهال الحكم على الآخرين وتوجيه عبارات قاسية دون أن تكون هناك دراية بقصص هؤلاء الأشخاص.


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