أكد مارتن أنسيلمي، المدير الفني لبورتو البرتغالي أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز أمام النادي الأهلي، في المباراة التي تجمعهما لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق بورتو البرتغالي صباح غدًا الثلاثاء، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مارتن أنسيلمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي: "سنلعب ضد خصم قوي في إفريقيا، وحقق لقبين من آخر 4 ألقاب بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "الأهلي يملك مدربًا جيدًا، ولاعبين مرنين خططيًا، وهو بطل بلاده.. نريد تحقيق الفوز أمامه من أجل إسعاد جماهيرنا، وعلينا أن نفكر في أنفسنا أكثر من التفكير في الخصم والمنافسة بشكل مختلفة".

وتابع: "لم نلعب كما أردنا في مواجهة إنتر ميامي هجوميًا ودفاعيًا.. هذه ليست الصورة التي نريد تقديمها، وغدا لدينا فرصة لتغييرها".

وأتم مارتن أنسيلمي تصريحاته قائلًا: "لا نريد أن نخرج من كأس العالم للأندية بهذه الطريقة، ونعلم أن غدًا يوم مهم لمدينة بورتو بسبب العيد ونريد أن يكتمل الاحتفال بتحقيق الفوز وإسعادهم".