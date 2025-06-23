 إيران هددت ترامب بتفعيل خلايا نائمة داخل أمريكا قبل ضرب منشآتها النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران هددت ترامب بتفعيل خلايا نائمة داخل أمريكا قبل ضرب منشآتها النووية

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:13 ص

نقلت شبكة هيئة الإذاعة الوطنية «إن بي سي» عن مصادر أن «إيران أرسلت تهديدا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل تنفيذ الضربات»، محذرة من أنها «ستفعل خلايا نائمة داخل أمريكا» ردا على ضرب المنشآت النووية.
ووفقا للمصادر، فإن التهديد الإيراني وصل إلى ترمب أثناء حضوره قمة مجموعة السبع في كندا.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تحذيراتها للأمريكيين، مؤكدة أن «الصراع الإيراني المستمر يسبب بيئة تهديد متزايدة في الولايات المتحدة».
واعتبرت أن «حشد المتطرفين قد يزداد إذا أصدرت القيادة الإيرانية فتوى تدعو إلى الانتقام»، كما رجحت أن «تٌشن هجمات إلكترونية على الشبكات الأمريكية من قبل قراصنة موالين لإيران».

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