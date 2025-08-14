 الكويت تحذر من تصريحات إسرائيلية بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 5:28 م القاهرة
الكويت تحذر من تصريحات إسرائيلية بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية

الكويت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 أغسطس 2025 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 14 أغسطس 2025 - 4:24 م

أعربت الكويت، اليوم الخميس، عن إدانتها، وبأشد العبارات، للتصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية.

ورفضت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، الدعوات التوسعية التحريضية والمُخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، مشددةً على ضرورة احترام سيادة الدول العربية.

‏وأضافت الوزارة:"في الوقت الذي تستنكر فيه دولة الكويت مثل هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط وبكل الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".

