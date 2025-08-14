البرهان متمسكا بدحر الدعم السريع: لا مهادنة ولا مصالحة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، تمسكه بدحر "قوات الدعم السريع"، مشددا على أنه لا مهادنة ولا مصالحة.

حديث البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، جاء في كلمة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجيش السوداني عام 1925، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال البرهان في منطقة المصورات الأثرية (شمال/ 180 كيلو عن الخرطوم): "نجدد عزمنا بأننا ماضون في معركة الكرامة (الحرب ضد قوات الدعم السريع)، ماضون في دحر هذا التمرد".

وأضاف: "وماضون في عدم المهادنة والمصالح مهما كانت التكلفة، ولن نخون دماء شعبنا وأبناء الشعب الذين قدموا أنفسهم فداء لبلدهم".

البرهان حيا "قوات الجيش الصامدة في مدن الفاشر وبابنوسة وكاودقلي وكل المواقع، وهي تدافع عن السودان".

ويخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تتناقص مساحات سيطرة "قوات الدعم السريع" في ولايات السودان لصالح الجيش، الذي استعاد السيطرة على ولايتي الخرطوم ولاية النيل الأبيض.

وفي الولايات الـ16 الأخرى، لم تعد "قوات الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور الخمس.