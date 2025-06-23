بوتين: الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن الوضع الحالي في العالم يتغير بشكل ديناميكي، مشيرًا إلى أن «الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا».

وأضاف خلال اجتماع مع خريجي الجامعات العسكرية الروسية: «يشهد الوضع الدولي الراهن تغيرات ديناميكية. نرى كيف تدهور الوضع في الشرق الأوسط بشكل حاد، كما تجر قوى غير إقليمية إلى الصراع. كل هذا يدفع العالم إلى نقطة خطيرة للغاية».

وفي سياق آخر، نوه بوتين، أن بعض الساسة في الغرب يخططون لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لافتًا إلى أن «التاريخ لم يعلمهم شيئا».

وأكمل: «لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء استمرار عدد من السياسيين الغربيين في التخطيط للخطط لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومواصلة إرسال الأسلحة والأموال إلى نظام كييف الحالي، وتقديم الدعم العسكري التقني والاستخباراتي، في الأساس كمشاركين مباشرين في الصراع».

وأشار إلى أن السلطات الروسية ستولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الثالوث النووي، قائلا إن «الأسطول الروسي سيرفد بسفن وغواصات جديدة مزودة بأحدث جيل من الأسلحة عالية الدقة».

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الاستراتيجية في إيران، استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.



