ملك الأردن وسلطان عُمان يبحثان سبل التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم

بحث العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، سبل التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي، أكد الملك، خلال الاتصال، أن استمرار التصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على أهمية التواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والعودة للمفاوضات.

ولفت إلى أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وجدد الملك التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان وصول المساعدات الكافية، والعمل على وقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الاستراتيجية في إيران، استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.