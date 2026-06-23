مبابي: لا أتابع ما يفعله ميسي في كأس العالم

أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا أنه لا يتابع ما يقدمه ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم 2026، حيث سجل الأول 4 أهداف، فيما سجل الثاني 5 أهداف حتى الآن.

وقال كيليان مبابي في تصريحات بعد الفوز على العراق بثلاثية نظيفة: "سباق هداف كأس العالم؟ لا أفكر في ذلك حاليًا.. المهم هو أن يكون لدينا إطار جماعي واضح وأن نمتلك المرجعيات اللازمة وأن ندخل اللحظات الحاسمة ونحن واثقون من قوتنا".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "لقد سجلت دائمًا أهدافًا في المونديال، لذلك لا يشغلني هذا الأمر.. كلما تقدمنا في البطولة ازدادت صعوبة الاختبارات، وللفوز بكأس العالم يجب أن نهزم الجميع، لذا ستكون المهمة معقدة جدًا".

وتابع: "هل أتابع أداء ميسي مع الأرجنتين؟ لا، ليو يسجل دائمًا، ولقد سجل دائمًا وسيواصل التسجيل، إذا بدأت بمراقبته فسأضطر إلى بذل المزيد من الجهد، لذلك لا أتابع ما يفعله".

وأتم كيليان مبابي تصريحاته قائلًا: "أنا أفكر فقط في مساعدة فريقي، ومن خلال مساعدة فريقي أسجل الأهداف وأقترب من مثل هذه الجوائز.. أمامنا طريق صعب وسنفعل كل ما بوسعنا لتجاوزه".