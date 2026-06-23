وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة وأعضاء المجلس، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير المنشآت الصحية والتعليمية التابعة للهيئة وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية تسريع معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن التوسع في الخدمات الطبية التخصصية وإتاحتها للمواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وجودة الخدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الهيئة وخططها التطويرية، ومن أهمها تشغيل مستشفى أورام الإسماعيلية بعد تجهيزه بالخدمات التخصصية، بما في ذلك غرف العمليات والاستقبال ووحدات العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز وحدة العلاج باليود المشع لدعم خدمات علاج الأورام بالمحافظات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى رفع كفاءة عدد من المنشآت الطبية والتعليمية، شملت المعهد القومي للكلى، ومستشفيات حميات إمبابة ودمنهور وبنها والأحرار والمبرة وسوهاج التعليمية، وتطوير المعهد القومي للتغذية، وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج، وإنشاء مبنى المخازن المجمع بأرض حميات إمبابة، واستكمال مبنى ملحق بمستشفى المبرة، ومتابعة تنفيذ مبنى الباطنة والأورام ببنها.

ولفت إلى التوسع في إنشاء مراكز الإشارة المخية داخل منشآت الهيئة لتسريع التشخيص ورفع جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في خفض قوائم الانتظار بشكل ملحوظ.

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد سليمان مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، والدكتور مصطفى القاضي مدير عام مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، والدكتور حازم النشار مدير عام المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور نادر الفقي مدير عام معهد السمع والكلام، والأستاذة سمر فوزي عطية رئيس الإدارة المركزية لختامي التنميه البشرية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، والدكتورة علا شوقي مدير عام المعهد القومي للتغذية.

كما حضر من مجلس إدارة الهيئة: الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية ومقرر المجلس، والدكتور محمد عبد الحميد الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، والمستشار أحمد أبو القاسم المستشار القانوني للهيئة، والدكتورة نيرفانا إسماعيل مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والسيد أحمد الدهان عضو مكتب المستشار القانوني.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ خطط تطوير الهيئة، بما يعزز كفاءة المنشآت الصحية ويرفع مستوى الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية المقدمة للمواطنين.