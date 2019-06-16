الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في محافظة الحديدة

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تصدت قوات الجيش اليمني، لهجوم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، في محاولة ثانية للميليشيا خلال 24 ساعة.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تقدم الميليشيا باتجاه مواقع الجيش في منطقة (الجبلية) التابعة لمديرية التحيتا والقريبة من الخط الساحلي، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

وكانت ميليشيا الحوثي، استهدفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، ظهر اليوم، مواقع تمركز قوات الجيش جنوبي مديرية الدريهمي بالحديدة.

وتواصل ميليشيا الحوثي استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.