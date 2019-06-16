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تعرف على موعد قرعة النسخة الجديدة للبطولة العربية

محمود عيسى
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 5:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 5:22 م

تقرر إقامة قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية لموسم 2019 – 2020، يوم السبت المقبل.

ويشارك من مصر في البطولة العربية كل من الاتحاد السكندري والإسماعيلي، بأسمها الجديد "كأس محمد السادس" نسبة إلى ملك المغرب، لذا ستقام المباراة النهائية للبطولة بالمغرب.

ولن يلعب الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في البطولة العربية، وذلك بعدما أقر مجلس إدارة اتحاد الكرة عدم السماح للفرق المشاركة في البطولات الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية بالمشاركة في بطولة عربية.

النجم الساحلي التونسي هو من كان توج في الموسم المنقضى بالبطولة العربية بعدما فاز في النهائي على فريق الهلال السعودي.


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