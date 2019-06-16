تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه عسير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي، تجاه أعيان مدنية في عسير.

جاء ذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.