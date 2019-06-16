 تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه عسير - بوابة الشروق
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تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه عسير

نور رشوان:
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 11:13 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي، تجاه أعيان مدنية في عسير.

جاء ذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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