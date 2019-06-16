تحالف دعم الشرعية: إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه عسير

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي، تجاه أعيان مدنية في عسير.
جاء ذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.