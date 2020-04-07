رئيس مجلس النواب اليمني يشيد بجهود الولايات المتحدة في دعم الشعب اليمني

بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، اليوم الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن البركاني استعرض تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية والجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام..لافتاً الى التحركات الأخيرة للمبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفثت الى تحقيق السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وتطرق رئيس مجلس النواب الى جهود الحكومة المبذولة في تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره خطوة هامة نحو تصحيح مجمل الاختلالات وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الانقلاب وكافة التحديات التي تواجه الشعب اليمني..مشيداً بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. مثمناً المواقف الامريكية المناهضة للأطماع الإيرانية في المنطقة وتدخلاتها التخريبية في اليمن.

وجدد البركاني التأكيد ،دعم مجلس النواب لكل مساعي السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث وتحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي تتضاعف يومياً جراء الانقلاب الحوثي وجائحة كورونا ومختلف الامراض والحميات الأخرى في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في اليمن.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي ،موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن ،مشيراً الى ان بلاده ستعمل مع كل الشركاء الدوليين للإسهام في إيقاف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، مؤكداً أهمية تنفيذ اتفاق الرياض.