الشرطة في سلوفاكيا تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد معارضي لقاح كورونا

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اشتبك محتجون يعارضون اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الشرطة خارج البرلمان السلوفاكي اليوم الجمعة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع مئات المتظاهرين من اقتحام المجلس الوطني في العاصمة براتيسلافا.

وذكرت وكالة أنباء "تاسر" نقلا عن خدمات الطوارئ أن شرطية أصيبت خلال المواجهات.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "لقاح الفاشية" و "الجستابو" (الشرطة السرية في ألمانيا النازية) و "لن نستسلم".

وخرجت الاحتجاجات بسبب مشروع قانون يهدف إلى تسهيل التسوق في المتاجر للأشخاص الذين تم تطعيمهم، على سبيل المثال، باستخدام شهادة اللقاح الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وتأمل الحكومة أن يؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإقبال على تلقي اللقاح. وقال رئيس الوزراء إدوارد هيجر "إننا نتخذ هذه الإجراءات لحماية أرواح جميع المواطنين، وكذلك لحماية المتظاهرين".

وتم تطعيم أكثر من 9ر1 مليون شخص بشكل كامل من بين قرابة 5ر5 مليون نسمة في سلوفاكيا.



