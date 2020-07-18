غرق 6 مصطافين بينهم 3 من أسرة واحدة في شواطئ غرب الإسكندرية

لقي 6 أشخاص، بينهم 3 من أسرة واحدة، من محافظة القاهرة، مصرعهم، مساء الخميس "ثالث أيام عيد الأضحى المُبارك"، غرقًا في مياه البحر، داخل شواطىء "البيطاش، والسلام 1، والزهراء"، بالعجمي، غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارات من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود عدة بلاغات من الأهالي ومسئولي شواطئ العجمي، حول غرق 6 مصطافين في مياه البحر، وفارقوا الحياة، بينهم "رب أسرة، وزوجته، ونجلهما".

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، ومسئولي شواطئ العجمي، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ الأول في شاطيء البيطاش العام، وفحصه، تبين أن الغرقى 3 أشخاص "رجل، وسيدة، وطفل"، وجرفهم التيار إلى داخل البحر، ولقوا حتفهم، وتم انتشالهم بواسطة فرق الإنقاذ، وبمساعدة الأهالي الذي أنقذوا شخص رابع.

بينما البلاغ الثاني، فكان من شاطئ "السلام 1" حيث غرق شخصين، وتم انتشالهما، وأما البلاغ الثالث فكان من شاطى الزهراء، بالهانوفيل، حيث لقى شخص يدعى "مصعب.س.ال"، 25 عامًا، محل إقامته مدينة حلوان، مصرعه غرقًا، وجارٍ البحث عن جثته.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الغرقى إلى مشرحة كوم الدكة، وثلاجة مستشفى العامرية المركزي، لحين التصريح بتسليمهم لأسرهم، لمواراتهم الثرى، وذلك عقب تحرير 3 محاضر إدارية بوقائع الغرق، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.