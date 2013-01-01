من منا لا يشعر بالجوع ليلا؟ حيث تجتاحك هذه الرغبة الملحّة في أن تأكل أو تشرب شيئا، المهم ألا تبقي فمك ساكنا، فتترك فراشك، وتسير ذهابا وإيابا إلى الثلاجة لتفتش إذا ما يوجد بداخلها نوعا من الطعام الذي تأكله ليلا ولا يجعلك تكتسب الوزن الزائد.

اكتشفت مدربة اللياقة البدنية "سارة ليونارد" أنواعا من الطعام يمكنك تناولها خلال الليل دون أن تكتسب الوزن الزائد، أو تكون خطرا على صحتك، وفيما يلي نعرض هذه القائمة، كما ذكرت في موقع لايف هاك.

1. الديك الرومي

الديك الرومي ليس لذيذا فقط، بل أنه صحيا أيضا، حيث يحتوي كل ديك رومي تقريبا على 8 جرامات من البروتين، كما أنه يحتوي على كمية متنوعة من الفيتامينات، بما فيها عنصر مغذي يسمى السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا مهمًا في ضمان عمل الغدة الدرقية بشكل مناسب.

2. السمك

يعتبر السمك اختيارا رائعا لوجبة طعام ليلية، خاصة الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل، فهي جميعها خيارات صحية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين د الذي يساعد الجسم على تنظيم مستويات الكالسيوم فيه، وهو مفيد للكلى والغدد الدرقية.

كما تحتوي الأسماك الدهنية أيضًا على أحماض أوميغا 3، وهي مجموعة من الأحماض الدهنية الصحية، التي يمكن أن تعمل بمثابة أجسام مضادة للالتهابات، كما أنها مفيدة للدماغ، فهي أظهرت أنها قادرة على زيادة كمية السيروتونين الذي ينتجه الجهاز العصبي، وبالتالي يجعلك تنام بشكل أفضل.

3. الأرز الأبيض

يحتوي الأرز الأبيض على العديد من العناصر الغذائية، مثل الثيامين والمنجنيز، وبالتالي فهو رائع للتناول كوجبة ليلية، كما أنه يساعد على تحسين نومك بشكل أفضل، ويفضل تناوله قبل النوم بساعة واحدة.

4. الموز

نحن لا نتناول الموز لأنه ذو مذاق جيد فحسب، بل لأنه أيضًا غني بمركبات البوتاسيوم والتريبتوفان، وهو بروتين يلعب دورًا أساسيا في الاسترخاء، كما أنه يحتوي على فيتامينات غنية بمضادات الأكسدة، تسهل حركة الأمعاء، مما يجعله من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في الليل.

5. الجبن والرقائق

الرقائق مصدر للكربوهيدرات، والجبن مصدر للتريبتوفان، فعندما تأكلهما معا، سيعملان على موازنة مستوى السكر في الجسم، هذا بالإضافة لإنتاج السيروتونين والميلاتونين في الجهاز العصبي، والسيروتونين يجعلك تنام بشكل أفضل.

6. الحبوب الساخنة

الحبوب أو ما يسمى بالـ"سيريال" تعتبر مصادر كبيرة للألياف، وتتضمن عدة أنواع مثل حبوب الشوفان التي تحتوي على كمية رائعة من الميلاتونين، كما أنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ولن تبقيك مستيقظًا، بل ستجعلك تنام بشكل أفضل.

7. الزبادي

الزبادي مذاقه جيد، كما أنه غني بالكالسيوم، وهو معدن أساسي للجسم، وضروري لنمو العظام والأسنان، وتحتاجه عضلات الهيكل العظمي والقلب، في حالة حدوث تقلصات عضلية.

كما يساعد الكالسيوم أيضا في إنتاج الميلاتونين، فإذا كانت مستويات الكالسيوم منخفضة، فسيكون هناك انخفاض في معدل إنتاج الميلاتونين، وبالتالي، النوم بشكل متقطع.

يحتوي الزبادي أيضًا على الكازين، وهو مكوّن يقلل الجوع في الصباح الباكر، ولذلك يعتبر الزبادي غير المحلّى، وجبة خفيفة رائعة، وواحدا من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في الليل.

8. البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، كما أنه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ومن السهل طهيه، ويمكن أن تتناوله بجانب العديد من أنواع الوجبات الخفيفة الأخرى.

9. العسل

العسل الأبيض مغذي ولا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كما أنه يعمل على زيادة إنتاج الميلاتونين في الجسم، فهو يحتوي على السكريات الصحية، مثل الفركتوز والجلوكوز، وهو من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها في وقت متأخر من الليل.

10. الفشار

يعتبر الفشار وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، وهو غني بالألياف، ويُعتقد أن الحبوب الغنية بالألياف، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول، وهو من مضادات الأكسدة التي يعتقد أنها تعمل على تحسين الدورة الدموية والصحة بشكل عام.