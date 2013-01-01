وصول طائرة مساعدات طبية كويتية إلى تونس

وصلت اليوم إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، طائرة عسكرية كويتية محملة بكميات من الأوكسجين، في إطار الجهود المبذولة لمجابهة فيروس كورونا.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن هذه الشحنة من الأكسجين تأتي في إطار الجسر الجوي الذي قررته الكويت لدعم تونس في هذا الظرف الصحي الصعب.



وقد تم تسلم هذه الكمية الجديدة من الأكسجين بحضور الفريق بالبحرية التونسية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وسفير دولة الكويت بتونس علي أحمد الظفيري.