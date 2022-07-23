وزيرة البيئة تتفقد نادي المناخ والبيئة بمركز شباب شرم الشيخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارة لنادي المناخ والبيئة بمركز شباب شرم الشيخ، لمتابعة الأنشطة التوعوية المقامة لتنمية ورفع وعى الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية ضمن إستراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 ، والاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop -27، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، و قيادات الوزارة، ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومصطفي عز العرب منسق تحضيرات قمة cop27 بوزارة الشباب والرياضة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن نادي المناخ يهدف إلى تنظيم برامج توعية بيئية تسعى تنمية بعض المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية، وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب لإدماجهم في العمل المجتمعي، مشيرة إلى أن أندية المناخ والبيئة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في يونيو الماضي بعدد 33 نادي بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية .

وأوضحت أن نادي المناخ والبيئة يقوم بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية، لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها، وما يتصل بها من ممارسات سلبية، ليتمكنوا من العمل والمشاركة في إيجاد حلول جديدة وغير تقليدية لها، وتنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع، وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير اتجاهات من حولهم بما يساهم في تنمية فرق من حماة المٌناخ، كنواة لنشر الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية وكيفية التخفيف والتكيف مع تلك القضية. وأضافت وزيرة البيئة أن البرنامج يتضمن تعريف الطلائع والشباب بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية، وآليات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر للتخفيف من التغيرات المناخية، إضافة إلى أثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ومناقشة دور الطلائع والشباب في التكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف تدريب مدربي ومشرفي أندية المناخ والبيئة بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، وتدريب الطلائع والشباب أندية المناخ والبيئة على مستوى الجمهورية بوزارة الشباب والرياضة، ويجري تنفبذ البرنامج خلال أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر" على أن يقوم كل فرع من أفرع جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع شعب البيئة بوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية.

واستعرضت وزيرة البيئة عدد من الدراجات المقدمة من خلال وزارة الشباب والرياضة لمحافظة جنوب سيناء لاستخدامها كبديل أخضر للانتقال، وشاهدت عرض تقديمي من النشء والطلائع من أعضاء النادي حول تطبيق الكتروني لتعريف الضيوف بمدينة شرم الشيخ، وأهم المعالم البيئية والسياحية.