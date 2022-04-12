زيلينسكي يرحب باتفاقية صادرات الحبوب الأوكرانية: تتفق مع مصالحنا

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عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن ارتياحه للاتفاق الموقع مع روسيا يوم الجمعة، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من موانئ بلاده على البحر الأسود.

وقال في كلمة عبر الفيديو مساء الجمعة، إن النقاط الفردية للوثيقة الموقعة في إسطنبول الجمعة تتفق تماما مع مصالح أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي: "لا نستطيع الآن فحسب استئناف عمل موانئنا بالبحر الأسود، بل وتوفير الحماية الضرورية لها أيضا".

وأشار إلى أن أوكرانيا يمكنها الآن البدء في تصدير حوالي 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب.

وهذه أول اتفاقية تشمل الحكومتين في موسكو وكييف منذ اندلاع الصراع في فبراير الماضي.

وعقب توقيع الاتفاق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يمثل بصيص أمل قد يساعد في حل أزمة الغذاء العالمية، متعهدا بالتزام المنظمة الدولية بإنجاح الاتفاق.

وقد أدى النقص العالمي في الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إلى تعرض الملايين لخطر الجوع.