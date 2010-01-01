استطلاع: غالبية الألمان يريدون استمرار تخفيض تذاكر النقل العام

أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي، عن رغبتهم في استمرار عروض خفض أسعار تذاكر النقل العام حتى بعد انتهاء فترة سريان التذاكر الشهرية المخفضة التي تبلغ قيمتها 9 يورو.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية، أن 79% من الألمان يؤيدون استمرار عرض التذاكر المخفضة المدعومة من الدولة، بينما عارض ذلك 16%. ولم تحدد 5% موقفها من الأمر.

وكانت أعلى نسبة مؤيدين لاستمرار الدعم بين من هم دون الثلاثين عاما (90%).

وكانت الحكومة الألمانية أطلقت اعتبارا من يونيو الماضي تذاكر شهرية مخفضة لوسائل النقل العام تبلغ قيمتها 9 يورو بغرض تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الوقود. ويمكن لحاملي هذا التذاكر التنقل بها عبر الحافلات والقطارات المحلية في جميع أنحاء ألمانيا، ويمتد هذا العرض حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويدور نقاش في ألمانيا حاليا حول وضع خطط بديلة بعد انتهاء العرض المخفض المدعوم من الدولة، إلا أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندر كرر معارضته لتمديد عرض تذكرة الـ9 يورو أو وضع خطة بديلة لاحقة لها.

وقال ليندنر في تصريحات لـ"فونكه" اليوم السبت: "تذكرة الـ9 يورو إجراء مؤقت، تماما مثل خفض أسعار الوقود"، موضحا أن الميزانية العامة لا تتضمن مخصصات لتمديد خفض أسعار الوقود أو دعم تذاكر النقل العام.

وأوضح الوزير أن التذاكر المخفضة تعني أن دافعي الضرائب يمولون خدمة لا تغطي تكاليفها، مشيرا إلى أن حتى أولئك الذين لا يستطيعون الانتفاع بهذه الخدمة -كما هو الحال في المناطق الريفية- يساهمون في تمويلها.

وشمل الاستطلاع 1008 ألمان خلال الفترة من 19 حتى 20 يوليو الجاري.