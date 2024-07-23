مدافع جديد في تدريبات الزمالك

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمد إبراهيم الظهير الأيمن لفريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، وفقاً للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك محمد إبراهيم في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.