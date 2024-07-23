 وجيه أحمد: بيراميدز استحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وطرد الشيبي صحيح - بوابة الشروق
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وجيه أحمد: بيراميدز استحق ركلة جزاء أمام الأهلي.. وطرد الشيبي صحيح

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 12:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 12:10 ص

علق وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة، على أداء الحكم الألماني الذي أدار لقاء الأهلي وبيراميدز اليوم، قائلاً: «أداء جيد ويصل إلى جيد جدًا باستثناء بعض الحالات.

أضاف وجيه أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" اختلف مع الحكم في قرار وحيد، وهو التدخل الخاص من لاعب الأهلي كريم فؤاد مع وليد الكرتي، فهي رجلة جزاء صحيحة غير محتسبة لفريق بيراميدز".

أضاف:" كريم فؤاد حضّن على الكرة وارتكب مخالفة أثناء حمايته للكرة، فهي ركلة جزاء مستحقة بنسبة 100%".

أتم وجيه أحمد:" محمد الشيبي لاعب بيراميدز استحق بطاقة الطرد المباشر بنسبة 100% بعد تدخله العنيف والقوي على لاعب الأهلي حسين الشحات".


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