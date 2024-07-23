الرئيس الكولومبي: إذا مرت الجريمة في غزة دون ملاحظة فأطفالنا هم من سيُقصَفون تاليا

نشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في حسابه على منصة "إكس" تغريدة حذر فيها من "نسيان أطفال الإبادة الجماعية في غزة"، مشددا على أنه "إذا مرت الجريمة فسيكون أطفالنا هم من سيُقصَفون".



وأرفق بيترو صورة لأطفال فلسطينيين لقوا حتفهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة معلقا عليها: "أطفال الإبادة الجماعية في غزة التي يجب ألا تنساها الإنسانية. إذا تركنا هذه الجريمة ضد الإنسانية تمر دون أن يلاحظها أحد، فسيكون أطفالنا هم الذين سيتم قصفهم أيضا".

وسبق أن انتقد الرئيس الكولومبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشيرا إلى أنه يستحق مذكرة اعتقال دولية لأنه يرفض "وقف الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

كما كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في وقت سابق أنها أبلغت السفير الإسرائيلي في بوغوتا رسميا بقطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل.

وقال الرئيس الكولومبي في مايو الماضي، إنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة، وذكر بيترو أمام حشود في العاصمة بوغوتا: "سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. لامتلاكها حكومة ورئيسا لديهما ميل للإبادة الجماعية".

ولا تزال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مخلفة حتى الآن، أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.