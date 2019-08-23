السويد تفرج عن رجلين بعد التحقيق معهما بشأن انفجار وقع في مقر مصلحة الضرائب الدنماركية

ذكر ممثل ادعاء في السويد اليوم الجمعة أنه جرى الإفراج عن رجلين كان قد تم القبض عليهما على صلة بالتفجير الذي وقع عند مقر مصلحة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن الشهر الجاري.

وكان الرجلان السويديان /22 عاما و27 عاما/ قد اعتقلا أمس الأول الأربعاء في مدينة مالمو بجنوب البلاد.

وقال ممثل الادعاء مانس بيوركلوند لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه تم الافراج عن الاثنين، ولكنه رفض التعليق على القضية أو ما إذا كان الرجلان مشتبه فيهما.

وتسبب الانفجار الذي وقع في السادس من أغسطس في تهشيم النوافذ وواجهة المبنى الواقع في العاصمة الدنماركية. وأصيب أحد المارة بإصابات طفيفة جراء الحطام ولكن الشخصين اللذين كانا داخل المبنى لم يصابا.

وفي وقت سابق، جرى ربط مواطنين سويديين اثنين بالانفجار.

وقضت المحكمة الابتدائية في مالمو الأسبوع الماضي بأنه يمكن ترحيل شابا /22 عاما/ إلى الدنمارك ليواجه جلسة استماع ما قبل المحاكمة هناك.

ولم يدخل قرار محكمة مالمو حيز التنفيذ ولايزال يمكن أن يستأنف الرجل.

وكانت مذكرة اعتقال قد صدرت بحق مشتبه به رابع لكنه لايزال هاربا.