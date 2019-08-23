عزمي محيلبة يتأهل لإولمبياد طوكيو 2020

تأهل بطل الرماية المصري عزمي محيلبة، إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية القادمة "طوكيو 2020"، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للرماية والمقامة حالياً في فنلندا.

ونجح محيلبة في حصد الميدالية البرونزية، بعد احتلاله المركز الثالث، خلف كل من الإيطالي لويجي لودي صاحب الميدالية الذهبية، والفرنسي إيريك ديلاوناي صاحب الميدالية الفضية، ليتأهل الثلاثي بشكل رسمي إلى المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

يذكر أن منافسات كأس العالم للرماية المقامة حالياً في فنلندا انطلقت يوم 13 أغسطس الجاري، وتنتهي اليوم الجمعة.