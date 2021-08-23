السيسي يؤكد أهمية الوعي الديني: يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه

السيسي: اتولدنا مسلمين وغير مسلمين بالوراثة.. لكن هل فكر أحد في صحة معتقده؟



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوعي بمفهومه الشامل من أهم القضايا التي يجب أن تتناولها الأعمال الفنية، مستشهدًا بأهمية تناول الوعي بالدين.



وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟».



وتابع: «كنا صغريين مش عارفين طب لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحققية؟».





