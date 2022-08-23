رئيس بولندا يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

وصل الرئيس البولندي "أندريه دودا" إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) من أجل مناقشة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن الرئيس البولندي سوف يشارك في القمة الدولية الثانية لمنصة القرم التي تعقدها أوكرانيا عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يشارك فيها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، بالإضافة إلى عشرات الدول والمنظمات الدولية.

ويقوم الرئيس دودا بزيارة أوكرانيا عشية عيد استقلال البلاد، وهذه هي زيارته الثالثة لأوكرانيا منذ بدء التدخل العسكري الروسي.

وفي نفس السياق، نقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء عن "باول سزروت" رئيس مكتب الرئيس البولندي قوله إن هذه الزيارة ستتضمن اجتماعًا مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" فضلا عن إجراء محادثات حول الدعم العسكري والدفاع عن أوكرانيا من الناحية الاقتصادية والإنسانية والسياسية.

جدير بالذكر أن شبه جزيرة القرم، أصبحت منطقة روسية بعد استفتاء أجري لسكان شبه الجزيرة في مارس عام 2014، حيث أيد 96.77% من الناخبين في القرم و95.6% في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا، ولا تزال أوكرانيا تعد شبه جزيرة القرم ملكا لها.