محافظ الغربية يفتتح أول منطقة لوحدات الطعام المتنقلة بكورنيش القاصد

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، منطقة وحدات الطعام المتنقلة بطول 500 متر فى منطقة كورنيش القاصد بطنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمد عريبى، النائب عبد المنعم شهاب، النائبة إحسان شوقى، ونجوى العشيرى السكرتير المساعد والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

حيث قام المحافظ ومرافقوه بتفقد عربات الطعام المتنقلة، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع أصحاب العربات والقائمين على إشراف المشروع.

وصرح محافظ الغربية أن المشروع يأتى فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات بتصميم حضارى وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وأضاف المحافظ أن المشروع له هدف استراتيجى من خلال دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى، والمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار رحمى أن الغربية كانت أول محافظة تضع لائحة استرشادية لتنفيذ القانون عقب صدوره من مجلس النواب، والعمل على ترخيص عربات الطعام المتنقلة فى طنطا، مشيراً إلى خطة المحافظة فى تخصيص منطقة بكل مدينة على غرار العاصمة