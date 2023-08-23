زيلينسكي يشكر شركاءه الأوروبيين على المساعدات العسكرية وإعادة الإعمار

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء شركاءه الأوروبيين على المساعدات العسكرية، التي تعهدوا بها والمعاونة في إعادة إعمار البلاد، لدى عودته من جولة أوروبية سريعة.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور اليومي اليوم:"هناك طائرات من أجل أوكرانيا. وهناك تكنولوجيا مدرعات إضافية ونحن نعزز الدفاعات الجوية".

وتم في هذه المرة تسجيل المقطع المصور على متن قطار استقله زيلينسكي لدى عودته إلى كييف عقب رحلة استغرقت عدة أيام شملت دولا مختلفة بالاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلينسكي إلى أنه زار السويد وهولندا والدنمارك واليونان في النهاية، حيث تحدث أمام العديد من رؤساء الدول والحكومات في منطقة البلقان.

وتعهدت الدنمارك وهولندا في الأيام القليلة الماضية لأوكرانيا بإرسال مقاتلات من طراز إف- 16.

وشكر زيلينسكي اليونان، لا على الأسلحة وحدها، بل على تعهدها بتولي الإشراف على إعادة بناء مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية أيضا، التي تعرضت لهجمات صاروخية روسية وهجمات بالطائرات المسيرة عدة مرات.

