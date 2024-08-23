لوفتهانزا تستأنف رحلاتها الأسبوع المقبل إلى بعض المدن في الشرق الأوسط

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران اليوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى كل من عمان في الأردن وأربيل في العراق يوم الثلاثاء المقبل، بيد أنها ستبقي على تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى الشهر المقبل على الأقل.

وبسبب المخاوف الأمنية، بدأت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في إلغاء رحلاتها إلى وجهات معينة في الشرق الأوسط في أواخر يوليو الماضي مع تصاعد وتيرة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وقالت شركة لوفتهانزا اليوم الجمعة، إنها ستمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى 2 سبتمبر على الأقل وإلى بيروت حتى 30 سبتمبر.

يشار إلى أن مجموعة لوفتهانزا تضم شركة الطيران الألمانية التي تحمل الاسم ذاته إضافة إلى الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل إيرلاينز ويورو وينجز.