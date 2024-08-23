 نمر يقتل صاحب حديقة خاصة في سلوفاكيا - بوابة الشروق
الجمعة 23 أغسطس 2024 9:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نمر يقتل صاحب حديقة خاصة في سلوفاكيا

براتيسلافا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 8:09 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 8:09 م

قتل نمر صاحبه في حديقة خاصة في سلوفاكيا، حسبما أفادت السلطات اليوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة في مدينة بانسكا بيستريكا الواقعة وسط البلاد العثور على الرجل (63 عاما) في حظيرة النمر في قرية جاسيني القريبة "دون أي علامات على أنه لا يزال على قيد الحياة".

وقالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على السكان المحليين، وأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة " إس تي في آر" إن الضحية كان يدير الحديقة الخاصة بنفسه ، وإنه كان يحتفظ بداخلها بنحو 20 حيوانا أليفا وبريا مختلفا.

وكانت الحديقة الخاصة تتميز بوجود العديد من أنواع القرود والطيور الجارحة وسلالات الكلاب المختلفة.

وتردد أنه لم يكن هناك أحد يعاون الرجل في الاعتناء بالحيوانات والزوار، الأمر الذي أثار مخاوف سكان القرية من تحمله لكثير من المسؤوليات.

ورغم تشديد اللوائح مؤخرا، لا يزال هناك العديد من الحدائق الصغيرة الخاصة تعمل في سلوفاكيا.

يشار إلى أنه في حادث مماثل العام الماضي، قتل أسد صاحبه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك