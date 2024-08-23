نمر يقتل صاحب حديقة خاصة في سلوفاكيا

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قتل نمر صاحبه في حديقة خاصة في سلوفاكيا، حسبما أفادت السلطات اليوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة في مدينة بانسكا بيستريكا الواقعة وسط البلاد العثور على الرجل (63 عاما) في حظيرة النمر في قرية جاسيني القريبة "دون أي علامات على أنه لا يزال على قيد الحياة".

وقالت الشرطة إنه لا يوجد خطر على السكان المحليين، وأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة " إس تي في آر" إن الضحية كان يدير الحديقة الخاصة بنفسه ، وإنه كان يحتفظ بداخلها بنحو 20 حيوانا أليفا وبريا مختلفا.

وكانت الحديقة الخاصة تتميز بوجود العديد من أنواع القرود والطيور الجارحة وسلالات الكلاب المختلفة.

وتردد أنه لم يكن هناك أحد يعاون الرجل في الاعتناء بالحيوانات والزوار، الأمر الذي أثار مخاوف سكان القرية من تحمله لكثير من المسؤوليات.

ورغم تشديد اللوائح مؤخرا، لا يزال هناك العديد من الحدائق الصغيرة الخاصة تعمل في سلوفاكيا.

يشار إلى أنه في حادث مماثل العام الماضي، قتل أسد صاحبه.