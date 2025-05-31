الدفاع المدني بغزة: إسرائيل قصفت في يومين 60 منزلا بمدينة غزة وشمال القطاع

قال جهاز الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قصف خلال أقل من 48 ساعة، 60 منزلا تضم عشرات الشقق السكنية ومئات العائلات في مدينة غزة وشمال القطاع.

وصرح متحدث الجهاز محمود بصل، في بيان، بأنّ آلاف الأسر الفلسطينية باتت بلا مأوى نتيجة قصف منازلها، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته الجوية على مدينة غزة وشمال القطاع، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العمارات السكنية التي تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية.

ومنذ فجر السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة للشهر العشرين.

وتواصل إسرائيل قصفها المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة الشمالية من القطاع وشرق مدينة غزة، وخان يونس جنوبا.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.