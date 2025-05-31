الإسكان: عودة الحياة الطبيعية في جميع المحاور والميادين وانتظام خدمات المياه والصرف بالإسكندرية

• ١٦٠ سيارة ومعدة شاركت في سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع

توجه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، اليوم، إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة آثار ما خلفته العاصفة التي ضربت المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم والأمطار الغزيرة التي صاحبتها.

والتقى نائب وزير الإسكان المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، للاطمئنان على استعادة الأمور لطبيعتها في كامل المحافظة وجرى التأكيد خلال الزيارة أن الوضع أصبح آمنا تماما وعودة الحياة الطبيعية في جميع المحاور والميادين وانتظام حركة المرور وانتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتفقد نائب وزير الإسكان المناطق الأكثر تأثرا بالأحداث مثل نفق منطقة سيدي بشر، ومحطة رفع صرف صحي رقم ٤ واطمأن على عودة تشغيل المحطة بطريقة مستقرة وآمنة والعمل بكامل طاقتها، مؤكدا استقرار الأوضاع وانتظام منظومة الصرف الصحي وكذلك منظومة ضخ مياه الشرب للمواطنين.

كما أكد إسماعيل استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى تحسباً لأي تقلبات جوية أو تغيرات في الطقس قد تحدث، ومراجعة الحالة الفنية لجميع الروافع وجميع مكونات منظومة الصرف الصحى بالمحافظة والتأكد من الاستعدادات لمجابهة أي موجات طقس غير معتادة.

وكانت الإسكندرية قد شهدت منذ الساعات الأولى، تساقط أمطار غزيرة على مناطق شرق المحافظة.

وتولت الوحدة الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من مخاطر الكوارث، وجرى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة داخلياً وخارجياً لتقديم الدعم اللازم، وعلى الفور انتشرت سيارات ومعدات وفرق عمل شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية نسقتا بينهما بالفعل للتعامل مع جميع تجمعات المياه فور حدوثها، بفضل التنسيق المستمر مع غرفة عمليات الطوارئ بالمحافظة ومع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، وعبر انتشار ما يقرب من ١٦٠ سيارة ومعدة تابعة للشركة بمختلف مناطق المحافظة.

كما أضاف نائب الوزير أن فرق العمل الميدانية بالشركات قد تعاملت بالفعل على مدار الساعة في النقاط الساخنة التي شهدت تجمعات مياه بخلاف الاستجابة للبلاغات الواردة من المواطنين على الخط الساخن، وذلك لضمان إنسيابية حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين

وأكد جاهزية محطات الشركة وعملها بكامل طاقتها الاستيعابية مشددا على استمرار إعلان حالة الطوارئ القصوي بالشركة حتى انتهاء حالة الاضطراب الجوي.

وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير تعامل المعدات مع تجمعات مياه الأمطار في النقاط الساخنة والميادين الحيوية بالمحافظة، مقدما الشكر لجميع الأطقم الفنية والعمال بشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية علي تواجدهم الإيجابي وتدخلهم السريع للسيطرة على الوضع والعمل على استعادة الأمور لطبيعتها في جميع المحاور المرورية والميادين بالمحافظة.