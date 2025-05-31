صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية لـ17 شهيدا و86 مصابا و5 مفقودين

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا آلية المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى 17 شهيدا و86 مصابا و5 مفقودين حتى الجمعة.

وقالت الوزارة، السبت، إن عدد شهداء المساعدات ارتفع إلى 17 شهيدا، بعد استشهاد شخص واحد الخميس وخمسة آخرين الجمعة.

وأفادت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس، بتسجيل أكثر من 86 مصابا أيضا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم كذلك توثيق فقدان 5 أشخاص في مركز توزيع المساعدات بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت العديد من الدول والمؤسسات الإنسانية الغربية أعلنت معارضتها آلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع مساعدات، لتكون البديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي حظرتها تل أبيب حديثا.