حقق فريق العين فوزًا غاليًا في الدوري الإماراتي على حساب دبا الفجيرة بنتيجة 3-2، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإماراتي.

وسجل المهاجم التوجولي لابا كودجو هدفين لنادي العين، فيما أضاف المغربي حسين رحيمي الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع، وأحرز كل من كارلوس فينسيوس والعراقي مهند علي هدفي نادي دبا الفجيرة.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الدولي المصري رامي ربيعة في كبديل للكوري الجنوبي بارك.

هذا الفوز رفع رصيد العين إلى 6 نقاط في صدارة تريتب الدوري الإماراتي مؤقتا، فيما توقف رصيد دبا الفجيرة بلا نقاط من مباراتين.