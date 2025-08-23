مهدي طارمي خارج قائمة إنتر ميلان للدوري الإيطالي

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي، استبعاد مهاجمه الإيراني، مهدي طارمي، من القائمة التي ستشارك في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وبحسب ما ذكره خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه على «إكس»، بأن إنتر استبعد طارمي قبل مواجهة تورينو، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وأشار إلى أن استبعاد طارمي من مباراة تورينو أول خطوة من رحيل النجم الإيراني عن النادي الإيطالي.

وغاب طارمي عن المشاركة مع الإنتر في مونديال الأندية الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، كما غاب أيضا عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد 2025-2026.