قادة 9 شركات ألمانية يوحدون جهودهم لتنشيط الاقتصاد المتباطئ

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ذكرت صحيفة" فيلت آم زونتاج" الألمانية أن قادة تسع شركات ألمانية كبرى وحدوا جهودهم من أجل العمل على خطة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأكبر في أوروبا.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تسعى المجموعة التي يقودها المدير التنفيذي لمصرف دويتشه بنك كريستيان سوينج إلى العمل على مقترحات لتقديمها للحكومة في برلين.

وقالت الصحيفة إن ورقة العمل الجاري التي يعود تاريخها إلى 21 أغسطس تتناول موضوعات كتدريب العمال والاستثمارات في قطاع الحركة والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، لكنها تفتقر إلى تدابير محددة.

وتأتي قوة الدفع هذا في وقت يتأرجح فيه الاقتصاد الألماني على حافة الركود بعد عقد من التوسع. وتشكل التوترات التجارية والوعي المتزايد بتغير المناخ تحديا لنموذج النمو بالبلاد والقائم على الصادرات وصناعة السيارات.

ووفقًا لوكالة بلومبرج، فإنه بينما تحتل ألمانيا مكانة عالية في مؤشر القدرة التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، تتراجع في مجالات مثل اتصالات الإنترنت.

والشركات الأخرى المشاركة في العمل هي شركة النشر أكسل سبرينجر وعملاق الكيماويات شركة باير وشركة دايملر والخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" وشركة ساب العملاقة لبرمجيات الأعمال وعملاق الهندسة الألماني "سمنس" وشركة ترومبف لصناعة أدوات الآلات ودويتشه بورصه الشركة المشغلة لبورصة فرانكفورت.