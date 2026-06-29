وفاة خديجة فراخان زوجة زعيم جماعة أمة الإسلام عن عمر يناهز 90 عاما

توفيت خديجة فراخان، زوجة زعيم أمة الإسلام لويس فراخان يوم السبت عن عمر يناهز 90 عاما، حسبما أعلنت جماعة "أمة الإسلام".

وعملت "الأم خديجة" إلى جانب زوجها المثير للجدل الكاريزمي لعقود من الزمن، وساعدت في قيادة حركتهما الدينية والاجتماعية والسياسية التي تتبنى الاعتماد على الذات لدى السود. وكان المقر الرئيسي للحركة هو مسجد مريم في الجانب الجنوبي من شيكاغو، حيث كان يعيش الزوجان.

وقال بيان صادر عن المجلس التنفيذي للشورى: "إن الوزير المكرم لويس فراخان يبلغكم ببالغ الحزن والأسى، ومع ذلك بامتثال وعميق الشكر لله، أن روح زوجته الحبيبة على مدى 72 عاما، السيدة الأولى لأمة الإسلام، الأم خديجة، قد صعدت إلى بارئها".

ولدت خديجة فراخان باسم بيتسي روس، وتزوجت من زوجها، الذي كان يدعى آنذاك لويس والكوت، في بوسطن في 12 سبتمبر 1953. وأنجب الاثنان تسعة أطفال؛ وتوفي ابنهما الأكبر، لويس فراخان الابن، في عام 2018، كما توفي ابنهما جوشوا فراخان في عام 2023.

واعتنقت خديجة فراخان الإسلام في عام 1955، وهو العام نفسه الذي انضم فيه زوجها إلى الحركة التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها بعد تأثره الشديد بمالكوم إكس، صديقه من بوسطن. وغير الزوجان اسميهما في ذلك الوقت تقريبا.