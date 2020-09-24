رئيس الوزراء الفلسطيني: تقدم بين فتح وحماس لإجراء انتخابات عامة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء اليوم الأربعاء، عن تقدم في اجتماعات بين حركتي فتح وحماس تجري منذ يومين في مدينة اسطنبول التركية للاتفاق على إجراء انتخابات عامة لأول مرة منذ عام 2006.

وقال اشتية في بيان إن أجواء إيجابية تظلل اجتماعات حركتي فتح وحماس للتوافق على إجراء الانتخابات العامة بما "يبعث على الأمل بالوصول إلى النتائج المرجوة بإتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام".

وأضاف أن الحكومة "مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديموقراطية وتصليب جدار الوحدة الوطنية في مواجهة المخاطر الجدية للقضية الفلسطينية".

تأتي المحادثات في تركيا بعدما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول امس الاثنين من نظيره التركي رجب طيب اردوغان في دعم جهود المصالحة والتوجه إلى الانتخابات العامة.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 وبدء الانقسام الداخلي بعد ذلك بعام إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

وترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الشهر الجاري اجتماعا هو الأول منذ سنوات للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على إثر إعلان دولة الإمارات والبحرين اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.